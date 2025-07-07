Çanakkale Ayvacık'ta Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Kösedere köyü yakınlarında çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yangın, 2 uçak, 1 helikopter ve 48 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı, birçok tarım aleti ve hayvan damı zarar gördü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Kösedere köyü yakınlarında bozuk orman alanında dün çıkan yangının ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Yangın, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 hayvan damı, 2 römork ve çok sayıda tarım aleti zarar gördü.
Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yanan alanlarda inceleme yaparak zarar gören yapılar ve ekipmanlarla ilgili tespit çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel