Çanakkale'de sağanak etkili oldu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, su birikintileri oluşturarak sürücülerin trafikte zorlanmasına neden oldu. Tarım arazileri de olumsuz etkilendi, bazı yollar ise sular altında kaldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oluyor.

Sağanağın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.

Yükselen sular, dere ve çay yataklarından taşarak kara yoluna yayıldı. Ümmühan Mahallesi Çayiçi bölgesinde derenin taşması sonucu demir köprü kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Ayvacık Belediyesi ekipleri vatandaşları çay ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
