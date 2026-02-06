Haberler

Çanakkale'de sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki şiddetli sağanak nedeniyle Babakale köyündeki sosyal konutların istinat duvarında çökme meydana geldi. Ayrıca, son 10 gündür süren yağışlar nedeniyle bazı yollarda çukurlar oluştu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Ayvacık ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak sebebiyle Babakale köyündeki Akliman mevkisinde bulunan sosyal konutların istinat duvarında çökme meydana geldi.

Öte yandan yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle bazı yollarda da çukurlar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
