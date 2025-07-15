Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Ayvacık'ın Naldöken köyünde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Orman ekiplerinin rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel