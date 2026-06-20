Çanakkale'de makilikte yangın
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
YANGIN 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından, saat 12.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
İpek YAVAŞ/AYVACIK, (Çanakkale),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı