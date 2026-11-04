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Çanakkale Ayvacık'ta Alzheimer hastası kadından 2 gündür haber alınamıyor

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Çanakkale Ayvacık'ta Alzheimer hastası kadından 2 gündür haber alınamıyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadından 2 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri geniş bir alanda arama-kurtarma çalışması yürütüyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Öztürk'ten (80) 2 gündür haber alınamıyor. Öztürk için arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.

Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk, önceki gün kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Öztürk'e ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar geniş bir alanda sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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