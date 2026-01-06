Haberler

Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.49 kilometre olarak belirlendi ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı ifade edildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın verilerine göre; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, saat 14.28'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 17.49 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
