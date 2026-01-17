Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot üzerindeki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan Afganistan uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenip yardım talebinde bulması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu "KB-32" sevk edildi.
Ekipler, bot içindeki 8 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel