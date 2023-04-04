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Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarının motoru arızalanan 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarının motoru arızalanan 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun arızalandığını ve sürüklendiğini tespit etti.

"TCSG-905" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Ege Çanakkale Güncel Haberler

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