Çanakkale Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
"TSCG-84" gemisi ve "KB-103" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Eritre, Etiyopya, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
