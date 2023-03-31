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Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-28" ve "KB-4304" botlarıyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Ege Çanakkale Güncel Haberler

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