Çanakkale'de acil çağrı merkezine geçen yıl 181 bin asılsız ihbar geldi

Güncelleme:
Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi, geçen yıl aldığı 542 bin 234 çağrının 181 bin 106'ının asılsız olduğunu açıkladı. Asılsız çağrıların, gerçek acil durumlara müdahale süresini uzatarak hayat kurtarma şansını azalttığı belirtildi.

Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl 181 bin 106 asılsız ihbar alındığı bildirildi.

Çanakkale Valiliği'nin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2025 yılı değerlendirmesi yapıldı.

Merkezde geçen yıl 542 bin 234 çağrı karşılandığının belirtildiği açıklamada, bu çağrıların 255 bin 990'ının acil durum kapsamında değerlendirildiği ve ilgili birimlere yönlendirildiği, 181 bin 106'sının da asılsız çağrı olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, 105 bin 138 çağrının anons sırasında kapandığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Çağrıların yaklaşık yüzde 34'ü asılsız veya gereksizdir. Asılsız ve gereksiz çağrılar, gerçek acil durumlara müdahale süresini uzatarak hayat kurtarma şansını azaltıyor ve ekiplerin zamanını boşa harcıyor. 112'yi yalnızca acil durumlar için arayın. Gereksiz aramalar hem yasal işlem hem de idari para cezası ile sonuçlanabilir."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
