Can Holding'e kayyum atanması sonrası TMSF'den ilk açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararıyla Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı. TMSF'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Açıklamada, bu dönemde TMSF'nin temel amacının şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesi olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding'e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır. Bu dönemde TMSF'nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.

Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir."

TMSF HEYETİ CAN HOLDİNG'E GELDİ

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırıldığı iddiasıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Holdingin Küçükçekmece'de bulunan merkezine TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet geldi. Heyet üyeleri, jandarmanın güvenlik önlemleri altında holding binasına giriş yaptı.

OPERASYON HAKKINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında bugün Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ da dahil olmak üzere toplam 10 kişi hakkında "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon kapsamında, Bilgi Üniversitesi, Habertürk, Bloomberg HT, Show TV gibi medya kuruluşları ve Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının da bulunduğu 121 şirkete kayyum atanarak el konuldu.

Soruşturma iddialarına göre, holding bünyesinde şirketler arasında büyük miktarlarda paraların izinin kaybettirilmesi, vergi kaçırma, sahte belge kullanımı ve suçtan elde edilen gelirlerin çeşitli şirketler aracılığıyla aklanması gibi faaliyetler söz konusu.