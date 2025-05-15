Can Ataklı Hakkında Hapis İstemli İddianame Düzenlendi

Can Ataklı Hakkında Hapis İstemli İddianame Düzenlendi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastalığıyla ilgili yanlış bilgi yaymakla suçlanan gazeteci Can Ataklı hakkında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Ataklı'nın kamu barışını bozmaya yönelik şekilde yanıltıcı bilgi paylaştığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde paylaşım yapan Can Ataklı hakkında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Can Ataklı'nın halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi. İddianamede dezenformasyonda kastın hem aldatma hem de yaymaya yönelik olduğu, dezenformasyonun; kamuya zarar verme veya çıkar elde etme kastıyla yanlış, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak üretilen, sunulan ve yayılan tüm bilgi türlerini kapsadığı; yalan haberin ise tamamıyla yalan olmasa da gerçek ve yalan haber karışımı olup zarar verme kastıyla paylaşılan içerikleri ifade ettiği vurgulandı. İddianamede Ataklı'nın sosyal medya hesabından "Bahçeli entübe edildi" ifadesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında resmi bir açıklama olmamasına rağmen kesin bir dil kullanarak, yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı kaydedildi.

1 BUÇUK YILDAN 4 BUÇUK YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Gazeteci Can Ataklı hakkında "Nitelikli Şekilde Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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