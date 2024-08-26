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Çamoluk'ta Festivalde Kavga: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

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GİRESUN'un Çamoluk ilçesinde düzenlenen festivalde Veysel Sarı kavga ettiği Mehmet Turhan'ı (30) bıçaklayarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Gölpark mevkisinde meydana geldi.

GİRESUN'un Çamoluk ilçesinde düzenlenen festivalde Veysel Sarı kavga ettiği Mehmet Turhan'ı (30) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Gölpark mevkisinde meydana geldi. İlçede düzenlene festivale katılan Veysel Sarı ve Mehmet Turhan arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Sarı, bıçakla Turhan'ı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Turhan, kaldırıldığı Çamoluk Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, sorgu işlemleri sonrası sevk edildiği adliye çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Turhan Veysel Sarı Çamoluk Kavga Festival Olaylar Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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