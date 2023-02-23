Cübbeli Ahmet Hoca, Yeni Çamoluk Otomotiv üzerinden Mustafa Karataş'a verip veriştirdi

Cübbeli Ahmet, Yeni Çamoluk Otomotiv'in bağışını yanlış anons eden ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı "Daha 50 milyarla, 50 binin ayrımını yapamayan adam, insanlara din öğretiyor. Bir de 'Ben tanıyorum, benim komşum' diye ısrar ediyor" sözleriyle eleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından televizyon ekranlarından yapılan "Türkiye Tek Yürek" ortak yardım kampanyasına birçok banka ve şirket yüksek miktarda bağış yaptı. Geceye damga vuran olay ise Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras'ın 50 milyar TL olarak anons edilen 50 bin TL'lik bağışı oldu.

Canlı yayında bağışları toplayan ve anons eden ilahiyatçı Mustafa Karataş, Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar TL bağış yaptığını duyurdu. Ancak daha sonra gerçek bağışın 50 bin TL olduğu, Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras'ın eski paraya göre (6 sıfır olan dönem) konuştuğu ortaya çıktı.

CÜBBELİ'DEN, KARATAŞ'A SERT SÖZLER

Halk arasında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise bu konu üzerinden Mustafa Karataş'a sert sözlerle yüklendi. Cübbeli açıklamasında "Daha 50 milyarla, 50 binin ayrımını yapamayan adam, insanlara din öğretiyor. Bir de 'Ben tanıyorum, benim komşum' diye ısrar ediyor. Sonra insanlara İslam öğretiyor" ifadelerini kullandı.