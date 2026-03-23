Çamlıdere Huzurevi'nde "Tıbbi Alarm Noktası" uygulaması hizmete alındı

Başkentte bulunan Çamlıdere Huzurevi'nde, acil durumlarda hızlı müdahale imkanı sunan "Tıbbi Alarm Noktası" uygulaması hizmete alındı.

Serbest Kürsü Derneğince geliştirilip hibe edilen uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan Dernek Genel Koordinatörü Enes Aydoğan, huzurevinde kalanlara yönelik acil durum butonu kurulduğunu belirtti.

Huzurevinde kalanların yanı sıra evlerinde bakımı sürdürülen yaşlıların da bu uygulamada izleme sürecine dahil edildiğini aktaran Aydoğan, sadece acil durum çağrıları değil, yapılandırılmış haftalık aramalar ve ziyaretlerle desteklenen hibrit bir bakım modeli oluşturduklarını kaydetti.

Aydoğan, "Tıbbi Alarm Noktası" fikrinin Ankara Üniversitesi bünyesindeki Robotik Kodlama Atölyesi'nde, liseli ve üniversiteli öğrencilerin katkılarıyla ortaya çıktığını ifade etti.

Dernek Başkanı Muhammed Murat Öymez de Türk toplumunun yardımseverlik anlayışını, teknolojiyle desteklenen nitelikli insani yardım faaliyetleriyle geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Huzurevi yetkilileri ile burada konaklayanlar, bağışları için derneğe teşekkürlerini iletti.