Muhtarın araçları kundaklandı

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, Çukurören Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam'ın dört aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, polis soruşturma başlattı.

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde Çukurören Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam'a ait dört araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Şüphelilerin araçlara benzin döküp yaktığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çamlıdere ilçesi Çukurören Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, otomobil ile Çukurören Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam'ın araçlarının bulunduğu yere geldi. İki kişi araçtan inerek muhtara ait ATV, minibüs, otomobil ve kamyonetin üzerine benzin dökerek ateşe verdi, bir kişi ise otomobilde gözcülük yaptı. Şüpheliler daha sonra geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Kundaklama sonucu araçları zarar gören Sağlam, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şüphelilerin araçlara benzin döküp yaktığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

