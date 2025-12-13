Haberler

4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çamlıdere'de muhtar Hasan Sağlam ve oğlu Ali Osman Sağlam'ın 4 aracı, husumetli kişiler tarafından ateşe verildi. Olayla ilgili 3 şüpheliden biri yakalandı. Muhtar, can güvenliğinden endişe ederken, araçları yakanların daha önce de kendilerini tehdit ettiğini belirtti. Zararın 4 milyonun üzerinde olduğu ifade edildi.

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde, Çukurören Mahallesi Muhtarı Hasan Sağlam ve oğlu Ali Osman Sağlam'a ait 4 aracın ateşe verilip yakılmasıyla ilgili 3 şüpheliden 1'i yakalandı. Muhtar Sağlam, Kapıma gelip arabamı yakan, yarın canıma da kasteder. Eve sıçrasaydı daha büyük facia olacaktı dedi.

Çukurören Mahallesi Muhtarı Hasan Sağlam ve taşıt alım satımı ile uğraşan oğlu Ali Osman Sağlam'a ait ATV, minibüs, otomobil ve kamyonet, dün sabah saatlerinde evlerinin önünde park halindeyken, 3 kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. 4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Şüphelilerin araçları yaktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 şüphelinin otomobille Hasan Sağlam'ın evine yaklaştığı, 2 şüphelinin benzin dökerek araçları ateşe verdiği ve ardından otomobille bölgeden uzaklaştıkları anlar yer aldı. Olay sonrası ilçeyi terk eden ve kimlikleri belirlenen 3 şüpheliden 1'i ise yakalandı.

'CANIMA DA KASTEDER'

Hasan Sağlam, araçlarını yakan 3 kişinin husumetli olduğu T.Ö., İ.Ö. ve Y.Y.V. olduğunu, bunlardan birinin jandarma tarafından yakalandığını öğrendiğini söyledi. Sağlam, şüphelileri, mahalleliyi rahatsız ettiği için daha önce jandarmaya ihbar ettiğini, bu nedenle de kendisini tehdit ettiklerini ileri sürerek, Ankara'dan geldiler köyümüze. 'Mandıra' dediğimiz bizim köyün terk edilmiş mahallesine geldiler. Burada vatandaşları rahatsız ediyorlar. Kimse de bir şey diyemiyor bunlara, 'Bir şey yaparlar' diye. Kapıma gelip arabamı yakan, yarın benim canıma da kasteder. Bunlara bir şey yaptığım zaman ben suçlu olacağım. Araba önünden yanıyor, mazotu akıyor, yanarak eve gidiyor. Eve sıçrasaydı daha büyük bir facia olacaktı. Jandarma geldi tutanak tuttu diye konuştu.

'4 MİLYONUN ÜZERİNDE ZARARIMIZ VAR'

Ali Osman Sağlam ise Şu an yaklaşık 4 milyonun üstünde zararımız var. Caydırıcı bir ceza olması lazım bunlara. Hala yakalanmadılar. Gözümüz yolda, 'Yine mi gelecekler, bir şey yapacaklar' diye. Babamın aracının içinde para vardı. 500 bin bandında bir para vardı. O da yandı içinde. Hiçbir şey kurtaramadık dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Çatışmaların ardından sınırları tamamen kapattılar
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
title