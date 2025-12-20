Haberler

Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi
Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, camiye giren pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında, 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

  • Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz sırasında bir camiye pitbull cinsi köpek girdi.
  • Köpeğin sahibi N.U. hakkında 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak' suçundan adli işlem başlatıldı ve idari yaptırım uygulandı.
  • Köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpeğin sahibi N.U. hakkında, 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak' suçundan adli işlem başlatılırken, idari yaptırım da uygulandı.

Olay, dün Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami'nde meydana geldi. Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi.

BİR ANDA İÇERİYE GİRDİ

Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çayırova Belediyesi ekipleri, pitbull cinsi köpeğin sahibinin N.U. olduğunu belirledi. Belediye ekipleri tarafından el konulan köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Köpeğin sahibinin N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 177'nci maddesi kapsamında 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca köpek sahibine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulandı.

Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEkSeS:

ee cezasi ne peki ?

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Milli Park cezası 15TL

yanıt8
yanıt0
Haber Yorumlarımehmet:

mecliste tanıdığı varsa, öakar takma ve beleş yemek yeme cezası alabilir. belkide maaş bağlama yada süper emeklilik cezasıda olabilir.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDeniz:

Geberecek it ve sahibi cami duvarina siyermis

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnal Karabas:

şaka mısınız nesiniz geri z...ı mısınız köpeğin camide ne işi var o namaz komple mekruh oldu

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

allahın varlığı rabbinin evine girmiş, neresi yanlış? hz. musa as daha çıkmıştı rabbi ile 40 gün beraber olmak için... ne tuhaf insanlar var yaaaaa. belki sana nisbeten camiye girdi, eğer öyle ise kendini yargıla köpeği değil.

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıMehmet Celik:

pitbul rotveler kopekleri yok edilmeli cok tehlikeli

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

