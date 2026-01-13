Haberler

Sultangazi'de camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Sultangazi'de camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de bir camiye gelen maskeli şüpheli, cemaat namaz kılarken başka birine ait ayakkabıyı çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'de camiye gelen maskeli şüpheli, cemaat namaz kılarken başka kişiye ait ayakkabıyı çaldı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 11 Ocak günü saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'ndeki Aksa Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli şüpheli namaz kılma bahanesiyle camiye geldi. Bir süre cami içinde dolaşarak cemaatin namaz kılmasını fırsat bildi. Bunun üzerine ceketinin cebinden çıkardığı poşete başka kişiye ait ayakkabıyı koyarak çalan şüpheli ardından kendi ayakkabılarını giyerek camiden kaçtı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Görüntülerde, maskeli şüphelinin başka kişiye ait ayakkabıyı çalarak cebinden çıkardığı poşete koyması ve kendi ayakkabılarını giyerek camiden kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi