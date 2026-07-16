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Bursa'da camide yardım kutusundaki paraların çalındığı anlar kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şüpheli, camideki yardım kumbarasını kaldırım taşıyla kırıp içindeki paraları çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şüphelinin camideki yardım kumbarasını kırıp toplanan parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih Mahallesi'ndeki Yokuşlar Camisi'ne giren bir şüpheli, yardım amacıyla toplanan bağışların bulunduğu kumbaranın kilidini kırıp içindeki paraları aldıktan sonra kaçtı.

Olayı fark eden cami görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çalınan miktarın belirlenmesi ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, camiye giren şüphelinin yardım kumbarasının kilidini kaldırım taşıyla kırdığı, toplanan parayı poşete doldurduktan sonra camiden ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
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