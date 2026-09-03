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Camide Kediye Tekme Atan Şahıs Gözaltında

Camide Kediye Tekme Atan Şahıs Gözaltında
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Erzurum'da bir camide yatsı namazı sırasında cemaatten bir kişi, kediyi tekmeleyerek imamın başına çarpmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şahıs gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ERZURUM'da bir camide yatsı namazı sırasında cemaatten bir kişinin tekmelediği Kedi, savrulup, imamın başına çarptı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kediye tekme atan kişi gözaltına alındı.

Aziziye ilçesi 2'nci Organize Sanayi Sitesi yakınında bulunan Adalar Camisi'nde cemaatin yatsı namazı kıldığı sırada içeriye bir kedi girdi. Bir süre camide dolaşan kedi, farz için saf tutan cemaatin yanına geldi. Bu sırada cemaatten biri, ayağının yanındaki kediye tekme attı. Savrulan kedi, namazı kıldıran imamın başına çarpıp düştü. İmam, hiçbir şey olmamış gibi secdeye gidip namaza devam ederken, yaşananlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kediyi tekmeleyen kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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