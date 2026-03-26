Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren sanığa 16 yıl hapis cezası

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren sanık 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yasin Şanlı (33) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Şanlı savunmasında, yaptığı eylemin savunulacak bir tarafının olmadığını söyledi.

Her şeyi kabul ettiğini ancak olayı tasarlamadığını savunan sanık, yaptığı eylemin cezasını çekip çocuklarına kavuşmak istediğini ifade etti.

Pişman olduğunu ve böyle bir olayın yaşanmasını istemediğini iddia eden sanık Şanlı, şunları söyledi:

"Eğer ben bu olayı tasarlayarak yapsaydım, işlediğim cinayet hukuk literatürüne girerdi. Bu şekilde ithamlarda bulunarak benim sinir uçlarımla oynuyorlar. Olayı asla tasarlamadım. Canavarca veya tasarlama eylemini kabul etmiyorum. Ben yaptığım eylemin cezasını çekip çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Maktulün yakınlarından bile benim için tanıklık yapanlar oldu. Madem ben caniyim, insanlar neden benim için tanıklık yapıyor, bana yardım etmek istiyor? Karşı taraftan özür dilerim, keşke olmasaydı. İkimizin de ocağı söndü."

Sanık avukatları, müvekkillerinin haksız tahrik altında suçu işlediğini öne sürdü.

Müşteki avukatları ise sanığın canavarca hisle hareket ederek olayı gerçekleştirdiğini iddia ederek, en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Şanlı'ya "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 16 yıla düşürdü ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde 19 Temmuz 2025'te ikindi namazını kıldığı sırada Yasin Şanlı tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu (63), olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Şanlı hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.