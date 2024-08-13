Çamiçi Yaylası'nda İçme Suyu Sorunu Çözülüyor

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışmalar devam ediyor.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı Çamiçi Yaylası'ndaki su sorununa ve yine Niksar su şebekesini besleyecek olan Çamiçi İçme Suyu Göleti'ne yapılan doğal arıtma havuzu inşaatını ziyaret ederek bilgi aldı.

Tepebaşı, yaptığı açıklamada, İnşaat kapsamında havuzdan çıkan suyun şebeke çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ayrıca bir yandan da arıtmadan obalara doğru su hattı döşeme işi de devam etmektedir. Çamiçi İçme Suyu Göleti, Çamiçi Yaylamız haricinde Niksar su şebekesine de su sağlayacaktır. Doğal arıtma havuzumuzun yapımında deneyimleri ile bize yardımcı olan değerli hemşehrimiz Nevzat Gündoğdu'ya teşekkür ederiz." dedi.