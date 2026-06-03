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Cami lojmanında çıkan yangında imam yaralandı

Cami lojmanında çıkan yangında imam yaralandı
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir cami lojmanının eklenti bölümünde çıkan yangında imam yaralandı, alevlerin sıçradığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde cami lojmanının eklenti bölümünde çıkan yangına müdahale etmek isteyen imam yaralandı, alevlerin sıçradığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Medreseönü Mahallesi'nde Köse Camisi lojmanının eklenti kısmında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyüp eklenti bölümünü sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalede bulunmaya çalışan cami imamı Alican Demir'in ellerinde yanık oluştu. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Demir, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Alevlerin sıçradığı, lojman bahçesinde park halindeki otomobil de kullanılamaz hale geldi. İtfaiyecilerin çalışması sonucu yangın, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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