Çambaşı Kayak Merkezi'nde nefes kesen tatbikat

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı.

Çambaşı Kayak Merkezi'nde bulunan 2 telesiyejde gerçekleştirilen tatbikat, kayak sezonunda yaşanması muhtemel acil durumlara karşı ekiplerin müdahale kabiliyetlerini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin öncülüğünde yürütülen tatbikata; ORBEL, AFAD İl Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri katıldı. Dron ile havadan görüntülenen tatbikatta senaryo gereği, yerden yaklaşık 25 metre yükseklikte bulunan telesiyej kabininde mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kurtarıldı. Tatbikatla birlikte olası bir kurtarma durumunda yaşanabilecek eksiklikler yerinde tespit edilirken, Çambaşı Kayak Merkezi'nin sezona hazır olduğu vurgulandı.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU-Kamera: Ordu,