Çamaşır Makinesi Yüzünden Kanlı Olay: 2 Kişi Tutuklandı
Tekirdağ'da çamaşır makinesini çalıştıramadığı için yardım çağırdığı komşusunu bıçaklayarak ağır yaralayan İ.Ş. ve ona yardım eden A.K. tutuklandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Tekirdağ'da çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdığı komşusu Rabia Yeşil'in boğazından bıçaklayarak ağır yaralayıp, ziynet eşyalarını alan İ.Ş. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle yakalanan A.K., çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı. Diğer şüpheli İ.Ş. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel