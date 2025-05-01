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Çamaşır Makinesi Yüzünden Kanlı Olay: 2 Kişi Tutuklandı

Çamaşır Makinesi Yüzünden Kanlı Olay: 2 Kişi Tutuklandı
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Tekirdağ'da çamaşır makinesini çalıştıramadığı için yardım çağırdığı komşusunu bıçaklayarak ağır yaralayan İ.Ş. ve ona yardım eden A.K. tutuklandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Tekirdağ'da çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdığı komşusu Rabia Yeşil'in boğazından bıçaklayarak ağır yaralayıp, ziynet eşyalarını alan İ.Ş. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle yakalanan A.K., çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı. Diğer şüpheli İ.Ş. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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