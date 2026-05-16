Ordu'da Çamaş Kanyonu ilgi odağı oluyor
Ordu'nun Çamaş ilçesindeki Çamaş Kanyonu, doğal güzelliği ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen kanyonda turizm çalışmaları sürüyor.
Çamaş merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, Budak Mahallesi sınırlarında yer alan kanyon, manzarası ve doğal yapısıyla ilgi topluyor. Son dönemde bölgenin uğrak noktalarından biri haline gelen kanyonu, özellikle doğaseverler ve fotoğraf tutkunları ziyaret ediyor. Ordu şehir merkezine yaklaşık 1 saat mesafede yer alan kanyonda ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı görülürken, bölgede turizm çalışmalarının da sürdüğü belirtiliyor. Çamaş Kanyonu'nun, Ordu'nun önemli turizm destinasyonları arasında yer alması hedefleniyor.