Cam Silen Kadın Cipin Üzerine Düşerek Yaralandı
Tokat'ta bir apartmanın ikinci katında cam silen 39 yaşındaki E.Ç., dengesini kaybederek park halindeki cipin üzerine düştü. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta bir apartmanın ikinci katında cam silen kadın, park halindeki cipin üstüne düşerek yaralandı.
Yeşilırmak Mahallesi'ndeki Çiğdem Apartmanı'nın ikinci katında cam silen E.Ç. (39) dengesini kaybederek park halindeki cipin üzerine düştü.
Kadının düştüğünü gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Yaralı kadın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel