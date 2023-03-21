Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cam kapıya çarpıp, yaralanan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Cam kapıya çarpıp, yaralanan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı yaşamını yitirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde kendine ait iş yerinde cam kapıya çarparak yaralanan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu (50), tedaviye alındığı hastenede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde kendine ait iş yerinde cam kapıya çarparak yaralanan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu (50), tedaviye alındığı hastenede hayatını kaybetti.

Olay, 19 Mart günü öğle saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu, kendine ait restoranda cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam parçaları, Uslu'nun üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çok kan kaybettiği belirlenen Uslu'yu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Uslu, dün akşam hayatını kaybetti.Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Uslu'nun cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ege Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title