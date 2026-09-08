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Çalıştırılırken alev alan otomobil yandı

Çalıştırılırken alev alan otomobil yandı
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde çalıştırıldığı sırada motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çalıştırıldığı sırada motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde tatil yapan N.K. (48), sabah saatlerinde park halindeki 18 AG 337 plakalı otomobili çalıştırdı. Bu sırada elektrik kontağı yaptığı iddia edilen otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Demir yığınına dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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