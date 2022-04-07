Çalışma yaptığı çatıdan düşüp öldü

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, iki katlı binanın çatısında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen Yakup Bayram, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Vezirçiftliği Mahallesi Ulucami Caddesi'ndeki iki katlı bir binada meydana geldi. Evinin çatısında çalışma yapan Yakup Bayram, iddiaya göre, dengesini kaybetmesi sonucu önce birinci kattaki sundurmaya, ardından da beton zemine düştü. Bayram'ın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bayram'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yakup Bayram'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.