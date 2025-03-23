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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de temaslarda bulundu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, burada AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

Daha sonra Bakan Işıkhan, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Milletvekili Faruk Kılıç ile 20 yıl önce Tunceli'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan er Halit Toparlı'nın merkez Artuklu ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Şehidin babası Veysi, annesi Müzeyyen Toparlı ve akrabalarıyla görüşen Işıkhan, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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