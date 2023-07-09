Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Malatya'da İncelemelerde Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu. İş insanları, sanayiciler ve esnaf ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, talepleri dinledi ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.