Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Malatya'da İncelemelerde Bulundu
Güncel Haberler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu. İş insanları, sanayiciler ve esnaf ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, talepleri dinledi ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel
Malatya Valiliği Vedat Işıkhan Malatya Güncel Haberler