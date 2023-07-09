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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Malatya'da İncelemelerde Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Malatya'da İncelemelerde Bulundu

Güncel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu. İş insanları, sanayiciler ve esnaf ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, talepleri dinledi ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

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