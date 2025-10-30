Haberler

Çalıntı Motosikletli Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan çalıntı motosikletli Suriye uyruklu genç, yapılan takip sonucu yakalandı. Hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması olan cezaevi firarisi tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarından kaçan çalıntı motosikletli şüpheli takip sonucu yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamasında hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi Suriye uyruklu Muhammed G. (17), tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerinin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundukları motosikletli genç, hızla olay yerinden kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan şüpheli Muhammed G.'nin yapılan GBT sorgulamasında hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Muhammed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin kullandığı plakasız motosikletin de çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
