Çalınan köpek Twiglet bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesinde çalınan küçük köpek Twiglet, güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılması ve yapılan çağrı sonucunda bulundu. Köpek sağ salim sahibine iade edildi.

? İngiliz polisi, 26 Temmuz'da eve giren bir hırsız tarafından çalınan küçük köpek Twiglet'in bulunduğunu duyurdu. Polis, olayın güvenlik kamerasına yansıyan anlarını paylaşmış ve soruşturma başlatmıştı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde polis, 26 Temmuz günü eve giren bir hırsız tarafından çalınan Dakhund cinsi küçük köpek Twiglet'in güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmış ve köpeğin bulunması için soruşturma başlatmıştı. Polis, dün halk arasında 'Sosis Köpek' olarak da bilinen Twiglet'in bulunduğunu ve sahibine iade edildiğini duyurdu.

Polis açıklamasında küçük köpeğin durumunun iyi olduğunu belirtip '26 Temmuz Çarşamba günü Saffron Walden'da bir hırsızlık olayının ardından çalınan Dachshund'un sağ salim iadesi için yaptığımız çağrıyı gören bir kişi, Twiglet'in sahibiyle temasa geçti' ifadelerini kullandı. Hırsızın bulunması için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.