Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Çalınan Fıstık Çamı Kozalağı İçin LÖSEV'e Bağış Yaparak Yargılanmaktan Kurtuldular

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bahçesinden fıstık çamı kozalağı çalınan İsmail Alkan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, şüpheliler LÖSEV'e bağış yaparak ceza almaktan kurtuldular.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir köyün bahçesinden fıstık çamı kozalağı dolu çuvalları çaldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 3 şüpheli, kendilerinden şikayetçi olan kişinin talebi üzerine Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu.

Yeniceköy köyünde yaşayan İsmail Alkan (30), geçen yıl aralık ayında bahçesindeki ağaçlardan 3 çuval fıstık çamı kozalağı toplayıp arabalarını yükleyen G.Ü, R.Ü. ve M.Ö'den şikayetçi oldu.

Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheliler, köyde gezintiye çıktıkları esnada gördükleri fıstık çamı kozalaklarını, para kazanmak niyetiyle topladıklarını daha sonra mülk sahibi Alkan'ın gelmesi üzerine iade ettiklerini belirtti.

Uzlaştırma Bürosuna gönderilen dosya kapsamında bahçe sahibi Alkan, "toplum yararına çalışan herhangi bir vakfa bağış yapılması" teklifini kabul etti.

Şüphelilerin ödeyeceği toplam 5 bin liralık bağış, uzlaştırmacı aracılığıyla LÖSEV'e gönderilecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.