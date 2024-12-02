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Çalıkuşu Romanının Efsanevi Mahallesi Zeyniler Sis Tabakasıyla Kaplandı

Çalıkuşu Romanının Efsanevi Mahallesi Zeyniler Sis Tabakasıyla Kaplandı
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Türk edebiyatının önemli eserlerinden Çalıkuşu'nun başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı Zeyniler Mahallesi, sabah saatlerinde etkisi altına alan sisle büyüleyici bir görüntüye büründü. Osmanlı ve Bizans dönemine ait eserleriyle dikkat çeken bu bölge, doğal güzellikleriyle de göz dolduruyor.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olarak bilinen Zeyniler Mahallesi sis tabakasıyla kaplandı.

Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanıyla ünlenen Zeyniler, Osmanlı dönemi eserleri ve Bizans döneminden kalma çok sayıdaki manastırın yanı sıra doğal zenginlikleriyle dikkatleri çekiyor.

Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı Zeyniler, Yıldırım ilçesine bağlı Teleferik Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Mahalleye Uludağ'ın eteklerinden Bursa manzaralı dik yolları geçtikten sonra ulaşılıyor.

Bölgeyi sabah saatlerinde etkisi altına alan sis, seyrine doyum olmayacak görüntüler oluşturdu.

Uludağ'ın eteklerinde yer alan ve kuş bakışı olarak şehir merkezi görülen Zeyniler'deki sis dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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