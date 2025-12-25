Haberler

California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

California Valisi Gavin Newsom, eyaletin bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Sel ve heyelan riski artarken, acil durum müdahale ekipleri önceden konuşlandırılacak.

ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

California Valisi Gavin Newsom, eyalette son günlerde etkili olan yağış ve fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Vali Newsom, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

California'da etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtınaların sel ve heyelan riskini artırdığını belirten Newsom, ocak ayında Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yangının ardından zarar gören alanların şiddetli yağış, çamur kaymaları ve moloz akışı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Newsom, California'nın şiddetli kış fırtınasının etkisi altına girmesinin beklendiğini belirterek, acil durum müdahale ekiplerinin önceden konuşlandırılması talimatını verdi.

California eyaletinin kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde evler ve yollar sular altında kalmış 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti