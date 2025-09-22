California'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Haberler

ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Berkeley'in 2 kilometre güneydoğusu olan depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Berkeley kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu ve yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilirken henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
