Çaldıran Kaymakamı Kuran Kursu İnşaatını İnceledi

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, 4-6 yaş Kuran kursu inşaatında incelemelerde bulunarak projenin toplum için önemine dikkat çekti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Kuran kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bakan, 4-6 yaş Kuran kursu inşaatına geldi, İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan, eğitimin ve dini değerlerin öğrenilmesi açısından önemli bir yatırım olan projenin hızla ilerlediğini söyledi.

Bakan, "Çocuklarımızın erken yaşta dinimizi ve dini değerlerimizi öğrenmelerini sağlarken aynı zamanda gelişimlerini destekleyen modern standartlarda eğitim alanları oluşturmak, toplumsal gelişim adına atılmış değerli bir adımdır. Başta Valimiz Sayın Ozan Balcı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
