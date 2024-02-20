Çaldıran Belediye Başkan Adayı Ferman Yıldırım Kanaat Önderleri Tarafından Ziyaret Edildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde kanaat önderleri, AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Ferman Yıldırım'ı ziyaret etti.

Seçim bürosunda gerçekleşen ziyarette kanaat önderleri, Yıldırım'a başarı dileğinde bulundu.

Çaldıran halkına hizmet etmek için aday olduğunu belirten Yıldırım, "Bizi ziyaret eden herkese çok teşekkür ediyorum. Biz destekleyen veya desteklemeyen herkesin hizmetinde olacağız. İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile Osmanlı, Burçakalan ve Beydaoğan mahallelerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.