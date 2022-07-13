Çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı
AA - Kemal Önder Demirkollu - Güncel
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Patlamanın meydana geldiği ev Olay yeri İnceleme yapan ekipler Aracı hasar gören mahalle sakininin konuşması Polis ekiplerinin çalışması Karaman'da çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı KARAMAN (AA) – Karaman'da bir evde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Patlamanın meydana geldiği ev
Olay yeri
İnceleme yapan ekipler
Aracı hasar gören mahalle sakininin konuşması
Polis ekiplerinin çalışması Karaman'da çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı
KARAMAN (AA) – Karaman'da bir evde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 798 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında, çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Olayda evde bulunan Ali Doğan (18), Yusuf Bakıcı (19), İsmail Etem Yıldız (18) ve Mahmut Arı (19) yaralandı.
Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Patlama sonucu evde ve apartman önünde bulunan bir araçta hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel