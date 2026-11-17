Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Televizyon kanallarını birer birer kayyım kıskacına alıyorlar. Bu milletin sesini hiçbir kayyım, hiçbir baskı susturamayacak. Türkiye bu karanlığa teslim olmayacak" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önce TELE1, ardından Halk TV, şimdi de Sözcü TV… Televizyon kanallarını birer birer kayyım kıskacına alıyorlar. Çünkü gerçeklerin duyulmasından korkuyorlar. Eleştiriye tahammülleri yok. Kendilerinden olmayan herkesi, her sesi susturabileceklerini sanıyorlar. Bu milletin sesini hiçbir kayyım, hiçbir baskı susturamayacak. Türkiye bu karanlığa teslim olmayacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA