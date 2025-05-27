Çakalın Başındaki Cips Poşetini Öğretim Görevlisi Çıkardı

Çakalın Başındaki Cips Poşetini Öğretim Görevlisi Çıkardı
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Karabük'te bir öğretim görevlisi, başına cips poşeti takılan bir çakalı kurtardı. Çakal, poşetten kurtulduktan sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Çakalın başına takılan cips poşetini öğretim görevlisi çıkardı

KARABÜK - Karabük'te başına cips poşeti takılan ve refüjde çaresizce bekleyen bir çakal, yoldan geçen üniversite öğretim görevlisinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Karabük Üniversitesi öğretim görevlisi Hüseyin Kurt, Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Cadde'de yürüdüğü sırada, akşam saatlerinde yiyecek ararken başına cips poşeti takılan bir çakalı fark etti.

Refüjde hareketsiz halde bekleyen çakalın yanına yaklaşan Kurt, hayvanın başındaki poşeti eliyle çıkardı. Poşetten kurtulan çakal, koşarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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