CAIR'den İsrailli Bakan Ben-Gvir için Sınır Dışı Çağrısı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), "korumasına emir vererek Filistin destekçisi bir kadını korkutmaya çalışan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ABD'den sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

CAIR'in resmi internet sitesinden, Ben-Gvir'in ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasının da bulunduğu Capitol Hill'de korumalarından birine Filistin destekçisi kefiyeli bir kadını korkutma emri vermesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in ABD'den sınır dışı edilmesi istendi.

CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw, açıklamada, Ben-Gvir ve korumalarının, kefiye giyen kadını korkutmaya çalışmasını kınadı.

McCaw, "Bu savaş suçlusunun işlediği suçları barışçıl bir şekilde protesto eden üniversite öğrencileri, göçmenlik merkezlerinde tutulurken onun ABD'lileri özgürce taciz edebilmesi hiç mantıklı değil." ifadesini kullandı.

Sabrene Odeh adlı Filistinli ABD vatandaşı, ABD Kongresi'nin Rayburn binasının koridorunda beklediği sırada, Ben-Gvir'in ve korumalarının kendisine yaklaştığını, İsrailli bakanın, korumalarına işaret yaptığını açıklamıştı.

Bunun üzerine Odeh, korumalardan birinin korkutmak amacıyla "saldıracakmış gibi" hızla kendisine doğru yürüdüğünü ve yakınından geçtiğini belirtmişti.