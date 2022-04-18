Cahit Özkan - İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını ve Pençe Kilit Operasyonu
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın kürsüye gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMMAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın kürsüye gelişi
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMMAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)