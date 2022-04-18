Cahit Özkan - İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını ve Pençe Kilit Operasyonu - Haberler

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Cahit Özkan - İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını ve Pençe Kilit Operasyonu

AA - Mesut Tankulu - Güncel
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın kürsüye gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMMAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın kürsüye gelişi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMMAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)

Cahit Özkan - İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını ve Pençe Kilit Operasyonu

Cahit Özkan - İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını ve Pençe Kilit Operasyonu

Cahit Özkan - İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını ve Pençe Kilit Operasyonu

Cahit Özkan - İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını ve Pençe Kilit Operasyonu

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Cahit Özkan, AK Parti, TBMM, Güncel, Haberler

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