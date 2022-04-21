Cahit Berkay ve Cengiz Özkan aynı sahneyi paylaştı

Anadolu rock müziğinin önemli isimlerinden, Moğollar'ın kurucusu Cahit Berkay ve Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, İş Kuleleri'nde konser verdi.

İş Sanat tarafından düzenlenen "Anadolu Ozanlarının İzinde" konseri, Berkay'ın Atıf Yılmaz'ın unutulmaz filmi "Selvi Boylum Al Yazmalım"a bestelediği eser ile başladı.

Mahzuni Şerif, Nesimi Çimen ve Aşık Veysel gibi Anadolu ozanlarının eserlerinin yorumlandığı konserin sonunda, Berkay ve Özkan, "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı eseri yorumladı.

Konsere konuk olan genç sanatçı Elif Buse Doğan da "Seher Vakti", "Minnet Eylemem" ve "Çeşm-i Siyahım" türkülerini söyledi.

Seyircili olarak kaydedilen konser, 6 Mayıs'ta İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilecek.