Çağlayancerit'te YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Çağlayancerit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztürk, Türkiye geneli başarı sıralamasına göre dereceye giren, öğrenci ve aileleri ile okul müdürlerini kabul etti.

Öğrencilere hediyeler veren Öztürk, okul müdürlülerine de başarı belgesi verdi.

Öğrencilerin kendilerini başarılarıyla gururlandırdıklarını ifade eden Öztürk, öğrencileri yetiştiren aileleri ve öğretmenlerine teşekkür etti.